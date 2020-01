Gdzie dwóch się bije, tam nikt nie korzysta? Wydatki na pecetowe gry spadły w 2019 roku

News

Namnożyło nam się tych platform, usług, subskrypcji, oj namnożyło. I chociaż podobno od przybytku głowa nie boli, to nieco gorzej mają się portfele samych dystrybutorów i deweloperów pecetowych gier. O ile konkurencja jest zawsze czymś dobrym dla konsumentów i na pewno jest tak również tym razem, to analityk firmy NPD, Mat Piscatella, donosi, że rywalizacja pomiędzy Steam a Epic doprowadziła do mniejszych wydatków na pecetową cyfrową dystrybucję. Okazuje się, że rynkowa potyczka pomiędzy platformami sprawiła, że gracze wydali w minionym roku znacznie mniej na gry, niż w roku poprzedzającym. Piscatella nie podał żadnych konkretnych danych, ale zdradził, że nawet jeśli obie firmy przebijały się kolejnymi promocjami, to gracze i tak często wychodzili ze sklepu z pustym koszykiem.



Oczywiście wpływ na taki stan rzeczy mają jeszcze takie czynniki jak seria darmowych gier, które w każdym tygodniu oferuje Epic Games Store. Dla większości niedzielnych graczy jest to niemal całkowite zaspokojenie popytu na elektroniczną rozrywkę, nawet jeśli u większości hardkorowych graczy darmówki nieruszone będą gnić przez wieki w odmętach cyfrowych bibliotek. Do tego należy doliczyć oczywiście wszelkie darmowe gry na PC od innych dystrybutorów i przyznać, że konsolowcy nie mogą liczyć na taki zalew bezpłatnych egzemplarzy.

Wisienką na torcie są tu oczywiście wszelkie subskrypcje na czele z Xbox Game Pass, które od premiery na PC nierzadko można było włączyć już za kilka złotych, by ograć około setkę gier. Do tego mamy abonamenty Origin Access czy Uplay+ i łatwo oszacować, gdzie podziały się brakujące dolary z cyfrowej sprzedaży detalicznej. Tym samym, w miarę wciąż poszerzanego katalogu wspomnianych usług, gracze z pewnością będą wydawać na Steam czy Epic Games coraz mniej. I chociaż rywalizacja pomiędzy wspomnianymi platformami i polityka gier na wyłączność jest bardzo palącym tematem w środowisku graczy, to wygląda na to, że ostatecznie i tak wybiorą oni tą najlepszą – najtańszą – opcję.



To jak, pudła, cyfra, a może abonament i granie bez limitu?

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1220420637761642500?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1220420637761642500&ref_url=https%3A%2F%2Fwccftech.com%2Fsteam-epic-games-store-lower-pc-spending-2019%2F

