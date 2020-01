FC Nankatsu znowu w grze – zobacz obszerny gameplay z Captain Tsubasa: Rise of New Champions

News

Redakcja serwisu IGN podzieliła się z użytkownikami sieci obszernym, kilkunastominutowym fragmentem rozgrywki z zapowiedzianej niedawno przez Bandai Namco gry Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Na załączonym do wiadomości materiale wideo możecie prześledzić przebieg całego spotkania pomiędzy Nankatsu Middle School i Toho Academy, które reprezentują kolejno Tsubasa Ōzora i Kojiro Hyuga. Na pierwszy rzut oka mamy tu ujęty w charakterystycznym dla anime stylu graficznym symulator piłki nożnej, ale bardzo szybko przekonamy się, że twórcy dołożyli wszelkich starań, by wypełnić grę masą smaczków dla fanów marki.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions ukaże się jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Bandai Namco nie podało dokładnej daty premiery, ale będziemy informować Was o wszelkich nowinkach.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=270&v=9rqG7to9gD8&feature=emb_title

