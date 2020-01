Kapitan Tsubasa powraca! Zapowiedziano Captain Tsubasa: Rise of New Champions

News

LM ,

Wśród naszych czytelników znajdzie się niewielu takich, którzy nie wiedzą, kim jest Tsubasa Ōzora, a dla większości z Was postać ta, jest przepustką do nostalgicznych wspomnień z dzieciństwa czy wczesnej młodości. Bandai Namco Entertainment pomyślało także o Was i oficjalnie zapowiedziało grę Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Tytuł skierowany nie tylko dla fanów jednego z pierwszych anime emitowanych w polskiej telewizji, ale do wszystkich fanów piłki nożnej, którzy, nawet jeśli Tsubasy nie znają, to będą mieli okazję to nadrobić.

O samej grze nie ujawniono zbyt wiele, ale już teraz wiemy, że Captain Tsubasa: Rise of New Champions zadebiutuje jeszcze w tym roku na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości zwiastun i galerię screenów. Bandai Namco bierze na tapet lokalną legendę, więc oczekiwania będą spore. Oczywiście, gdy tylko pojawią się dodatkowe konkrety, to z pewnością się o tym dowiecie.



Kapitan Tsubasa to manga z 1981 roku autorstwa Yōichiego Takahashiego, która doczekała się serialu animowanego i gier wideo. Akcja serii koncentruje się na karierze tytułowego zawodnika FC Nankatsu, który rywalizuje z innymi japońskimi klubami.

gallery:13515

https://www.youtube.com/watch?v=WHBQO6tH4Dk&feature=youtu.be

