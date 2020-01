News

Zaledwie kilka miesięcy temu Microsoft wypuścił na rynek udaną, odnowioną odsłonę klasycznego RTS-a Age of Empires II — Definitive Edition — a już jest gotowy porozmawiać o swoim następnym projekcie związanym z marką. Tym razem mowa o strategii Age of Empires III, której odnowioną wersję zapowiedziano jeszcze w 2017 roku, ale od tamtej pory nie wspomniano o niej nawet słowem. To w najbliższym czasie się zmieni – na oficjalnym forum Age of Empires ogłoszono rychłe rozpoczęcie zamkniętych testów beta. Pierwsze sesje rozpoczną się jeszcze w lutym, a do każdej z nich dostęp będzie miała jedynie niewielka grupa osób. Co więcej, Microsoft zamierza bardzo ostrożnie dystrybuować zawartością Age of Empires III Definitive Edition, więc dla każdej sesji otrzymamy mały wycinek tytułu.



Zainteresowani testami beta Age of Empires III Definitive Edition powinni udać się pod ten adres i zarejestrować do programu Age Insider. Następnie należy poszerzyć pulę testów, dla których Microsoft może wysyłać zaproszenia i czekać na wiadomość mailową z dostępem do określonej tury testów. Oficjalnego harmonogramu nie ujawniono, a jedynie wspomniano, że pierwsze sesje odbędą się w lutym i marcu, zarówno na Microsoft Store, jak i Steam.



Age of Empires III oryginalnie zadebiutowało w październiku 2005 roku na PC.

