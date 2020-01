Warhammer: Vermintide 2 - Klątwa zamku Drachenfels otwiera nowy rozdział wsparcia dla gry

News

Pierwszy rozdział nowej paczki misji trafił już do gry. Przy okazji Fatshark wprowadziło opcjonalne mikropłatności.

Po kilku tygodniach testach beta studio Fatshark oficjalnie otworzyło nowy rozdział wsparcia dla wydanej w 2018 roku gry Warhammer: Vermintide 2. Wraz z nim na ręce graczy został oddany pierwszy rozdział kampanii Klątwa zamku Drachenfels – Stare strachy, który udostępniono bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy tytułu. Deweloperzy planują jeszcze dwa kolejne rozdziały przygody, a te wzorem pierwszego, pojawią się w grze bez żadnych dodatkowych opłat.



Te ostatnie, możecie jednak poczynić dobrowolnie, dzięki wprowadzonemu wraz z najnowszą aktualizacją Emporium Cudów Lohnera. Wspomniany sklep oferuje masę kosmetycznych różności, za które możecie zapłacić realną walutą i chociaż tego typu zmiany nie są raczej witane przez fanów z otwartymi ramionami, to Fashark podkreśla, że nie zamierza wprowadzać polityki pay-to-win. Drugi sezon w Warhammer: Vermintide 2 to także nowe wyzwania dla graczy i zaktualizowana dystrybucja esencji. Więcej szczegółów łatki z numerem 2.1.0.1 znajdziecie pod tym adresem. Aktualizacja i towarzyszący jej sezon na razie dostępne są wyłącznie na PC.



Warhammer: Vermintide 2 początkowo ukazało się wyłącznie na PC w marcu 2018 roku, ale jeszcze przed końcem roku tytuł trafił również na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=wG1mAnHmAQ0&feature=emb_title

