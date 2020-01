Oświetlenie to podstawa – zobacz pierwsze screeny z modyfikacji Dark Souls 2 Lighting Mod

News

Jeśli należycie do grona fanów marki Dark Souls, to z pewnością doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, jak ciężką zbrodnię studio FromSoftware musiało popełnić, by wysłać grę Dark Souls 2 na konsole PlayStation 3 i Xbox 360. Znacznie bardziej uproszczony system oświetlenia nadał tytułowi nieco mroczniejszy wymiar, co może się podobać, ale jednocześnie sprawił, że cały świat przedstawiony i jego mieszkańcy, stali się zwyczajnie płascy. Niestety poprawki wdrożone z myślą o konsolach dotknęły również wydania na pecetach, nad którym postanowił pochylić się modder znany jako Stayd. Ten profesjonalnie zajmuje się projektowaniem oświetlenia i grafiki w grach, a opublikowane przez niego screeny przebijają nawet wygląd Dark Souls 2 przez wspomnianym downgradem.



Tak na pierwszych grafikach prezentuje się Dark Souls 2 Lighting Mod. Na razie otrzymaliśmy jedynie kilka odrębnych screenów i mały pakiet do porównania, ale z pewnością będziemy śledzić dalszy rozwój modyfikacji i wyczekiwać premiery jego grywalnej wersji. Oczywiście mrok jest nieodłącznym elementem serii, ale trzeba przyznać, że nie zestarzał się najlepiej. Z drugiej strony wydane z myślą o konsolach PlayStation 4 i Xbox One Scholar of the First Sin sporo namieszało w rozgrywce, co też nie musiało wszystkim przypaść do gustu.

Dajcie znać, co myślicie o Dark Souls 2 Lighting Mod.

