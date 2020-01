Wasteland Remastered z datą premiery na PC i Xbox One

News

Dobra wiadomość dla fanów marki Westeland. W najnowszym wpisie na Twitterze ujawniono oficjalną datę premiery zapowiedzianego jeszcze w 2018 roku Wasteland Remastered. Okazuje się, że odświeżona graficznie wersja klasyka postapo z 1988 roku zadebiutuje dokładnie 25 lutego na PC (Windows Store, Steam, GOG.com) oraz konsolach Xbox One, na które trafi także jako część przepustki Xbox Game Pass.



Wasteland przenosi nas do 2087 roku, gdzie ludzkość musi odnaleźć się w realiach postapokalipsy, łącząc się w niewielkie wspólnoty, które mają zdecydowanie większą szansę na przetrwanie. Podczas zabawy przejmiemy kontrolę nad członkami grupy Desert Rangers. Ta początkowo walczy tylko o utrzymanie się na powierzchni, ale szybko wpada na trop dużo większego zagrożenia, któremu musi wyjść naprzeciw. Tytuł opracowało studio Krome, które odświeżyło oryginalną oprawę wizualną klasyka z dużym poszanowaniem dla oryginalnej wizji twórców.



Przy okazji warto wspomnieć, że zgodnie z niedawnymi zapowiedziami studia inXile, Wasteland 3 ukaże się na PC, PlayStation 4 i Xboksie One już 19 maja.

