Paradox Interactive postanowiło przetestować subskrypcję na dodatki do Europa Universalis IV

Maria Wawrzyniak

Dwa dni temu gra Europa Universalis IV od Paradox Development Studio otrzymała nową aktualizację z numerem 1.29.4, który w praktyce nie zrobił z nią absolutnie niczego. Nic więc dziwnego, że gracze zaczęli się zastanawiać, o co właściwie chodzi, by ostatecznie przedstawiciele wydawcy, czyli firmy Paradox Interactive, postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości. W oświadczeniu możemy przeczytać, że tajemniczy patch był czymś w rodzaju fundamentów koniecznych do wprowadzenia nowej możliwości nabywania wszystkich dodatków do Europa Universalis IV – płatnej subskrypcji. Firma rzekomo postanowiła wysłuchać próśb graczy, którzy narzekali na kosztowność gry oraz dodatków, uspokajając jednocześnie, że możliwość tradycyjnego zakupu nie zniknie. Wszyscy ci, którzy już są w posiadaniu dodatków, również nie muszą się niczym martwić – w ich przypadku nic się nie zmieni. Na ten moment nic nie jest jednak pewne. Nie wiemy nawet, ile taka subskrypcja miałaby kosztować. Obecnie, gdyby zsumować ceny EU4 w wersji Extreme Edition razem ze wszystkimi dodatkami, musielibyśmy zapłacić ponad 1200 złotych. Co mocno kontrastuje z najnowszą wyprzedażą – w nowym Humble Bundle możecie zgarnąć grę już za… dolara.

