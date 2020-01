Bloober Team potwierdza rozwój marki Observer – nadciąga pełnoprawna kontynuacja?

News

Maria Wawrzyniak ,

Minęło już trochę czasu, odkąd na rynku zadebiutowała gra Observer – stało się to 15 sierpnia 2017 roku, kiedy produkcja pojawiła się na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Pierwszoosobowy horror psychologiczny od polskiego studia Bloober Team spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem wśród graczy, z których wielu do dzisiaj niecierpliwie wypatruje jakichkolwiek informacji na temat potencjalnej kontynuacji. Deweloperzy najwyraźniej postanowili zaspokoić ciekawość swoich fanów i zapewnić ich, że mają na co czekać – w sieci pojawiła się bowiem tajemnicza zajawka, która choć nie mówi zbyt wiele, tak w jej opisie została zawarta pewna zagadka:

new_incoming_call_ sig: ch120n 1nc02p02473d_

https://youtu.be/ibWI7-GZ4dY

Najprawdopodobniej chodzi więc o wspomnianą wcześniej markę Observer. Zresztą, studio Bloober Team jakiś czas temu opublikowało nawet oficjalną wiadomość w sprawie gry, która powinna zadebiutować jeszcze w tym roku, co możemy wywnioskować po ostatnim zdaniu poniższej wiadomości: