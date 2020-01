Twórcy Homeworld 3 łączą siły z Focus Home Interactive. Powstaje nowe IP w realiach science-fiction

News

Studio Blackbird Interactive nawiązało oficjalną współpracę z francuskim wydawcą Focus Home Interactive. Zgodnie z ujawnionymi informacjami firmy wspólnie stworzą grę bazującą na oryginalnej marce w realiach science-fiction. Nie wskazano jednak do jakiego gatunku będzie należała produkcja i chociaż pierwszym skojarzeniem jest strategia, to warto zauważyć, że na liście nadchodzących projektów ekipy wymieniono trzecioosobową grę akcji na PC i konsole. Być może, to właśnie o niej mowa. Oficjalna zapowiedź projektu została zaplanowana na tegoroczną edycję konwentu PAX East w Bostonie, która odbędzie się w dniach 27 lutego – 1 marca, a premiera gry jeszcze na ten rok. Jeśli wcześniej pojawią się jakieś doniesienia lub przecieki, to z pewnością się o tym dowiecie.



Blackbird Interactive ma na koncie udany prequel do serii Homerworld – wydane w 2016 roku Deserts of Kharak, a od pewnego czasu pracuje również nad kontynuacją cyklu w postaci Homeworld 3. Strategia ma ukazać się dopiero w 2022 roku, a tymczasem ekipa prowadzi równolegle jeszcze trzy inne projekty. Jeden z nich poznamy już niebawem.

