Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution oficjalnie pojawi się na Netfliksie

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Chociaż film Pokemon: Mewtwo Strikes Back – Evolution tak naprawdę zadebiutował w kinach w połowie ubiegłego roku, to nadal nie jest dostępny na całym świecie i sporo fanów wyczekuje z nadzieją dnia, kiedy produkcja zostanie udostępniona szerszej publiczności. Jeśli należycie do tej grupy, mamy dla Was świetną wiadomość – firma Netflix ogłosiła oficjalne przejęcie praw do filmu animowanego i poinformowała, że jego premiera na platformie odbędzie się 27 lutego bieżącego roku. Przypomnijmy, że jest to już dwudziesty drugi film z serii, będący jednocześnie remakiem pierwszego CGI. Netflix obiecał udostępnić film na prawie całym świecie – wyjątkiem pozostaną Stany Zjednoczone oraz Japonia, gdzie fani będą mogli zobaczyć produkcję u innych dystrybutorów.

https://youtu.be/D0zYJ1RQ-fs

