Według najnowszych plotek pod koniec 2021 roku mamy dostać Marvel's Spider-Man 2

Maria Wawrzyniak ,

Użytkownik forum Reddit o nicku v17447377 (swoją drogą, ten sam, który jeszcze kilka tygodniu temu zdradził światu istnienie Resident Evil 3 Remake przed oficjalną zapowiedzią Capcomu!) opublikował wpis (via GamesRadar), w którym podzielił się sporą ilością szczegółów dotyczących pełnoprawnej kontynuacji Marvel’s Spider-Man. Mowa oczywiście o stworzonej przez studio Insomniac Games przygodowej grze akcji z Człowiekiem-Pająkiem w roli głównej, która zadebiutowała 4 września 2018 roku wyłącznie na konsoli PlayStation 4. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez v17447377, Marvel’s Spider-Man 2 miałoby pojawić się na rynku w okresie świątecznym 2021 roku. Jeśli przeciek okaże się prawdą, po raz kolejny trafimy do Manhattanu, jednak tym razem świat będzie nieco większy i pojawią się także Queens oraz Brooklyn. Wszystko ma rozgrywać się w zimę, a oprócz głównego bohatera – którym, jak już powiedzieliśmy, ponownie będzie Peter Parker – dość ważną rolę w historii ma odegrać Miles Morales, obecny również w pierwszej części. Ponadto w grze poznamy wątek korporacji Oscorp i dostaniemy mnóstwo nawiązań do innych elementów świata Marvela.

W przecieku v17447377 pojawiła się również wzmianka o zupełnie nowym systemie generowania losowych wydarzeń na mapie. Chodzi tutaj o zadania poboczne, na przykład przestępstwa, w przypadku których gracz może zainterweniować. Co ciekawe, system został porównany do lochów z serii Diablo, co samo w sobie byłoby dość interesującym rozwiązaniem – zwłaszcza, że Marvel’s Spider-Man, pomimo swojej świetności, było krytykowane głównie za jakość zadań pobocznych i ogromną powtarzalność. Oczywiście poza tym wszystkim możemy również spodziewać się poprawek silnika gry, który wykorzysta nowe technologie. Zaznaczamy jednak, że powyższe informacje są jedynie niepotwierdzonymi plotkami, które należy potraktować z odpowiednią dozą dystansu.

