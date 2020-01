Destiny 2 – graczom udało się rozwiązać zagadkę Korytarzy Czasu

News

LM ,

Godziny spędzone na łamigłówkach, wielki dokument w Excelu i gigantyczna mapa prowadząca do jednego słusznego rozwiązania. Tak w skrócie prezentują się starania wielu graczy, streamerów i społeczności zebranej wokół Destiny 2, których celem było pokonanie łamigłówki związanej z Corridors of Time. Jako że nie należę do grona regularnych graczy Destiny, nie będę silił się na przekazanie Wam rozwiązania, a zamiast tego podlinkuję je wprost z forum reddit.

Nagrodą za poprawne zrealizowanie zadania okazuje się karabin fuzyjny Bastion, który miał zostać dodany przez twórców jeszcze przed końcem stycznia, ale jak widać – Bungie nie doceniło zaangażowania fanów marki i ci dotarli do broni przed czasem. Jeśli post z reddita nie mówi Wam zbyt wiele, to poniżej załączyliśmy jeszcze stosowny materiał wideo.



Destiny 2 dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://twitter.com/DattosDestiny/status/1219206984546881536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1219206984546881536&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pcgamer.com%2Fdestiny-2s-corridors-of-time-mystery-has-been-solved%2F

https://www.youtube.com/watch?v=XDsB0cdjXwo

