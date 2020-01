Zapowiedziano Kingpin: Reloaded – remake brutalnego FPS-a z 1999 roku

News

LM ,

Firma 3D Realms postanowiła zrobić miłą niespodziankę dla nieco starszych fanów elektronicznej rozrywki – w najnowszym komunikacie zapowiedziano Kingpin: Reloaded, czyli remake brutalnej strzelanki z 1999 roku zatytułowanej Kingpin: Life of Crime. Zgodnie z deklaracjami ekipy odnowione wydanie ukaże się jeszcze w tym roku na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Co w nim? Sporo dobrego, zarówno dla fanów klasycznego wydania, jak i tych, których mogłaby odrzucić leciwa oprawa wizualna.

Kingpin: Reloaded zaoferuje dwa poziomy atrakcji – pierwszy z nich pozwoli na zabawę z klasykiem w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę; drugi dorzuci do tego znacznie poprawioną oprawę wizualną. Twórcy planują też wprowadzić nieco nowej zawartości do klasyka, a także przygotować wersję gry okrojoną z jej pierwotnej brutalności. Konkretnej daty premiery nie podano, ale gdy ta się tylko pojawi, to z pewnością się o tym dowiecie.



Kingpin: Life of Crime zadebiutowało w 1999 roku wyłącznie na PC. Tytuł opracowało studio Gray Matter na silniku gry Quake II. Całość przenosi nas do fikcyjnego świata stylizowanego na okres prohibicji, gdzie wcielmy się w gangstera, który zdradzony przez swoich ludzi wyrusza na prywatną wendetę.

gallery:13513

https://www.youtube.com/watch?v=bIZncEjZoig

