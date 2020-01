Ruszyły zamówienia przedpremierowe Elden Ring na PlayStation 4 i Xbox One

News

Nie mam wątpliwości, że na pokładzie mamy fanów serii Dark Souls, Bloodborne’a czy wydanego w marcu minionego roku Sekiro: Shadows Die Twice. Ubiegłoroczne E3 minęło nam pod znakiem kolejnego tajemniczego i równie ciekawego projektu Elden Ring, o którym poza enigmatycznym zwiastunem i potwierdzonym udziałem George’a R. R. Martina w procesie produkcji, wciąż wiemy niewiele. Na szczęście to już niebawem się zmieni. Potwierdza to fakt, iż w sieciach Amazon, Game Stop czy Best Buy ruszyły już zamówienia przedpremierowe na Elden Ring na PlayStation 4 i Xbox One.

Na stronach produktu nie znajdziemy niczego więcej niż paczka materiałów udostępniona przy okazji targów E3 2019. Może poza ceną, która opiewa na 60 dolarów i informacją, że Elden Ring ukaże się 31 grudnia tego roku. Ostatnia z informacji to na pewno termin zastępczy, który sugeruje debiut w tym roku, więc pozostaje jedynie czekać na oficjalne doniesienia i premierę tej wiosny.



Udział Elden Ring został potwierdzony na zbliżającym się Taipei Game Show 2020, ale zapewne jeszcze przed rozpoczęciem imprezy Bandai Namco uraczy nas garścią konkretów dotyczących swoich planów. Tytuł powstaje w studiu FromSoftware na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=4euIi1JfMqs&t=22s

