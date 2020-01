Premiera Cyberpunku 2077 opóźniona, ale CDP RED i tak nie uniknie nadgodzin

News

pepsi ,

Pomimo przełożenia terminu wydania Cyberpunku 2077 na wrzesień, CD Projekt RED nadal będzie operował w tzw. crunchu, co na wczorajszej konferencji potwierdził prezes zarządu CD Projekt, Adam Kiciński. Dla pracowników studia oznacza to wyrabianie nadgodzin. – Do pewnego stopnia, tak, jeśli mam być szczery. Usiłujemy – na tyle, na ile to możliwe – ograniczać crunch, natomiast jesteśmy obecnie na ostatniej prostej. Staramy się zachować umiar, ale niestety takie są realia – skomentował.

Wyjaśnił również, na co konkretnie CDP RED spożytkuje dodatkowy czas przy produkcji Cyberpunku 2077. – Konieczne jest usunięcie pewnych usterek i doszlifowanie gry, ale tak jak już mówiliśmy – mamy grę i można ją przejść od początku do końca. Tak jest już od kilku miesięcy. Z drugiej jednak strony jest to dość złożony produkt – więc owszem, mamy do czynienia z usterkami, ale nie chodzi tu o podstawowe mechanizmy gry – po prostu doszlifowanie tak złożonego produktu jest czasochłonnym zadaniem. Chodzi tu o liczbę otwartych spraw, nie o jakikolwiek fundamentalny problem. Jak zauważył Michał (Nowakowski, członek zarządu CD Projekt – przyp. red.), jesteśmy pewni nowej daty. Projekt osiągnął etap, na którym możemy dokonywać konkretnych pomiarów, gromadzić statystyki itp. – powiedział.

Adam Kiciński zapewnił ponadto, że cały zespół uważa przełożenie terminu wydania za słuszną decyzję. Nie potrafił natomiast określić, czy w związku z przełożeniem terminu wydania Cyberpunku 2077 z kwietnia na wrzesień gra będzie jeszcze prezentowana na największych targach branżowych, E3 i gamescom. – Z pewnością będziemy obecni i na gamescom i na E3, ale zbyt wcześnie na szczegóły. Tak czy inaczej, można założyć, że w większym lub mniejszym stopniu będziemy obecni na tych targach – odpowiedział zdawkowo.