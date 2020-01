Ruszyły zapisy do technicznej bety futurystycznej strzelanki Disintegration

News

LM ,

Wygląda na to, że uśpiona po okresie świątecznym branża powoli nabiera właściwego sobie tempa, a jej dynamika udzieli się także fanom futurystycznych FPS-ów. Private Division i studio V1 Interactive ogłosiły techniczne testy beta swojej wspólnej produkcji – zmierzającej na komputery osobiste i konsole gry Disintegration, która narodziła się w głowie jednego z ojców serii Halo – Marcusa Lehto.

Zgodnie z zapowiedziami twórców w dniach 28-29 stycznia odbędą się zamknięte techniczne testy beta na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych. By wziąć w nich udział, musicie zgłosić chęć udziału pod tym adresem i liczyć na odrobinę szczęścia. Tuż po nich rozpoczną się otwarte testy, które zaplanowano na przełom stycznia i lutego – 31.01 – 1.02. Zabawa jest możliwa za pośrednictwem platformy Steam oraz konsol PlayStation 4 i Xbox One, a do naszej dyspozycji pozostaną wyłącznie tryby sieciowe. Poniżej znajdziecie wymagania sprzętowe dla bety Disintegration na PC.



Rozgrywka w Disintegration rozgrywa się jednocześnie na dwóch płaszczyznach – sami zasiądziemy za sterami ociężałej od rozmaitego uzbrojenia maszyny, by prowadzić czynny ostrzał w kierunku wrogów; jednocześnie do naszej dyspozycji pozostają oddziały szturmowe walczące na Ziemi, którym wydajemy bezpośrednie rozmazy za pośrednictwem dedykowanego interfejsu. Poza dostępnych podczas bety trybami sieciowymi, studio V1 Interactive opracowało rozbudowaną kampanię fabularną. Premierę gry zaplanowano na ten rok, ale nie mamy jeszcze konkretnego terminu debiutu. Być może uda się go ustalić na podstawie wyników rzeczonych testów.

NVIDIA

CPU: 5-generacja i5;

GPU: GTX 970;

RAM: 8 GB;

AMD

CPU: Ryzen 5 1600;

GPU: RX 480;

RAM: 8 GB;

Disintegration zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=9JWLkyj21Ik

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl