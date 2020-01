Ostatnie życzenie Sapkowskiego podbija Zachód; konieczny dodruk książek o wiedźminie

Popkultura

Wiedźmin się sprzedał. Może tanio, ale za to hurtem. Międzynarodowe wydawnictwo Orbit Books ujawniło, że takich co to chcieli wiedźminowi rzucić monetę, znalazło się tylu, że konieczny będzie dodruk Ostatniego życzenia Andrzeja Sapkowskiego. Na tę chwilę wydawca zamówił ponad pół miliona dodatkowych egzemplarzy wiedźmińskich opowiadań, a należy jeszcze pamiętać, że dystrybucja obejmuje także ebooki i wydanie audio. To jednak tylko przewidywany przez wydawcę popyt na prozę Sapkowskiego, ale sugerujemy, żeby pomyślał już także o kolejnych tomach wiedźmińskiej sagi.



Tymczasem sprawę na swoim Twitterze postanowiła nagłośnić także showrunnerka serialu Wiedźmin, dorzucając przy okazji pierwsze zdjęcie z prac nad drugim sezonem serii. Ta trafi na serwery platformy Netflix najwcześniej w 2021 roku, więc pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

https://twitter.com/LHissrich/status/1217810314374393856

