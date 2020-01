GTA Vice City – zobacz porównanie fanowskiego remastera Vice Cry z oryginałem

Społeczność

Jeszcze przed końcem minionego roku w sieci wylądowała grywalna wersja fanowskiego remastera GTA Vice City przygotowanego na silniku najnowszej odsłony cyklu – Grand Theft Auto V. Jeśli wciąż zastanawiasz się nad tym, czy po niego sięgnąć, to być może przekona Cię do tego najnowszy materiał wideo użytkownika YouTube znanego jako Candyland. Ten postanowił porównać kluczowe lokacje z gry pomiędzy jej oryginalną wersją, a tym, jak zostały odtworzone przez miłośników marki. Z perspektywy czasu w oryginale najbardziej ujmuje mnie deszcz zalewający bezpośrednio kamerę, który sugeruje ulewę, ale pomimo tego, że zazwyczaj nie zraża mnie leciwa oprawa wizualna, to tym razem skłaniam się w kierunku Vice Cry: Remastered.



Vice Cry: Remastered funkcjonuje jako pakiet dodatkowej zawartości do Grand Theft Auto V na PC. Obok przeniesienia siatki miejskiej, twórca moda postarał się też o szereg poprawek wizualnych m.in. nowe modele, tekstury i oświetlenie. Wszystko, co niezbędne znajdziecie pod tym adresem.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=0gze-vQVZHQ&feature=emb_title

