PlayStation 5, nowości od AMD i plotki na temat Assassin’s Creed: Ragnarok - GramTV News

Zaczynamy od ciekawych informacji na temat konsoli PlayStation 5, która zadebiutuje jesienią bieżącego roku. Wspominamy również o tym, co dzieje się w obozie Microsoftu w związku z nadchodzącą premierą nowego Xboksa. Jeśli natomiast gracie na PC, to powinniście wiedzieć o planach AMD na najbliższą przyszłość. Skoro już o grach mowa, to warto dodać, że całkiem sporo miejsca poświęcamy Assassin’s Creed: Ragnarok.

