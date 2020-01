Osiem awatarów PSN i darmowy motyw konsoli – podsumuj swój 2019 rok na PlayStation 4

News

LM ,

Co do tego, że włodarze platform cyfrowej dystrybucji śledzą nasze poczynania, nie macie chyba żadnych wątpliwości. Dla speców od marketingu każda informacja jest na wagę złota, ale tym razem także my możemy dowiedzieć się czegoś o swojej aktywności. Sony przygotowało specjalną stronę z podsumowaniem naszego roku w sieci PlayStation Network, na której możecie sprawdzić, ile trofeów udało Wam się zdobyć, w jakie gry graliście najczęściej i oczywiście ile czasu poświęciliście na zabawę z grami na konsolach. Co ważne, każdy, kto zdecyduje się sprawdzić swoje rezultaty, może liczyć na prezent – pakiet ośmiu awatarów dla konta PSN i specjalny motyw dla konsoli. Wystarczy udać się pod ten adres, zapoznać z wynikami a później zgłosić się po kod do paczki.



W moim przypadku Sony chyba nieco pogubiło się w obliczeniach, dodając mi kilka setek godzin, ale może to jedynie wina tego, że przy grach czas mija błyskawicznie. Ile czasu spędziliście z grami na PlayStation? Dajcie znać w komentarzach.

