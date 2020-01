Nowe Humble Bundle dla pecetowców z żyłką farmera

News

Warto pomagać, a jeśli przy okazji możemy zgarnąć paczkę tanich gier na komputery osobiste, to czemu nie? Z tego założenia wychodzi sklep Humble Stroe, który rozpoczął kolejną akcję – Humble Sweet Farm Bundle. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych ofert, pierwsze pecetowe tytuły zgarniemy już za symboliczną wpłatę w wysokości jednego dolara, a jednorazowa wpłata na kwotę określoną w maksymalnym progu zapewni natychmiastowy dostęp do całego pakietu. O tym, gdzie powędrują nasze środki, decydujemy sami, ale głównym beneficjentem omawianej akcji jest tytułowe Sweet Farm. Co w pakiecie?

Wpłata 1 dolara (ok. 3,80 PLN):

Niche - a genetics survival game;

MagiCat;

Evergarden.

Wpłata równa średniej dotychczasowych wpłat: (7,09 dolara = ok. 27 PLN w chwili pisania wiadomości)

Equilinox;

Ultimate Chicken Horse;

Samorost 3;

Wpłata w wysokości 10 dolarów (ok. 38 PLN):

Stardew Valley.

Promocja potrwa jeszcze niespełna 21 dni.

