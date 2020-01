BioWare droczy się z fanami cyklu Mass Effect

News

Wygląda na to, że deweloperzy ze studia BioWare albo pragną pozostać w centrum uwagi, albo szykują się do jakiegoś ogłoszenia związanego z marką Mass Effect. W najnowszym wpisie na Twitterze twórcy umieścili materiał wideo bezpośrednio odwołujący się do wydanej w 2007 roku gry Mass Effect, ale nie pokusili się o żadne wyjaśnienia. Oczywiście może być to jedynie pożywka do dalszych spekulacji i plotek związanych z oczekiwanych przez fanów remasterem trylogii, ale może to zaprowadzić nas w najbliższym czasie do jakichś konkretnych zapowiedzi. W niedawnym czasie członkowie zespołu podgrzewali atmosferę na Twitterze wokół marki Dragon Age, a – przynajmniej na razie – nic z tego nie wynika, więc pozostaje uzbroić się w cierpliwość i obserwować rozwój wydarzeń.



Najnowsze oficjalne komunikaty dotyczące marki Mass Effect sugerują, że kolejna, piąta pełnoprawna odsłona cyklu jest na bardzo wczesnym etapie produkcji. Chociaż cieszy fakt, że BioWare nie zakopało marki, to na oficjalną zapowiedź, a tym bardziej premierę, przyjdzie na czekać latami. Najnowsza dostępna na rynku odsłona cyklu to wydana w marcu 2017 gra Mass Effect Andromeda.

