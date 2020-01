BioShock: The Collection prawdopodobnie zmierza na Nintendo Switch

News

Maria Wawrzyniak ,

Okazuje się, że fani serii BioShock najprawdopodobniej będą mogli niedługo zaopatrzyć się w wersje swoich ulubionych gier na Nintendo Switch. Jeśli wierzyć pewnej tajwańskiej witrynie (via Attack of the Fanboy), która zajmuje się ocenianiem produkcji, na Switcha trafią dwa tytuły w ulepszonych edycjach, jedno pełne wydanie oraz zestaw, a dokładniej chodzi o BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite: The Complete Edition oraz BioShock: The Collection.Najlepszym rozwiązaniem będzie oczywiście kupno tej ostatniej pozycji, w przypadku której otrzymamy trzy gry razem ze wszystkimi dodatkami. Odświeżenie serii BioShock w postaci wersji na nową platformę sprzętową może być dobrym rozwiązaniem dla wielu graczy, którzy cierpliwie czekają na nową część.

