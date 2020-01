ACTINA rozpoczęła współpracę z dziennikarką e-sportową Mariną "Lova" Krylova

Z początkiem tego roku, firma ACTINA nawiązała współpracę z Mariną Lova Krylova, dziennikarką e-sportową, która jako nieliczna z kobiet w Polsce zdecydowała się relacjonować na żywo rozgrywki e-sportowe emitowane w telewizji dla graczy.

Marka dziś to coś więcej niż napis na produkcie i hasło reklamowe. To styl życia, emocje utożsamiane z danym brandem. Aby tak było producenci podejmują współpracę z osobami, które poprzez to, co robią przyciągają jak magnes nowych fanów, a obecnych jeszcze mocniej cementują ze sobą. Chcemy, by wartościami jakie wyznaje, Marina dzieliła się z naszymi klientami, żeby pokazywała, że w życiu trzeba robić to, co się lubi. Tak właśnie działa Marina „Lova” Krylova. Jest niesamowicie energiczna i w pełni profesjonalna w tym co robi, bo gaming i esport to jej pasja, a przy tym pozostaje sobą. Te wartości chcemy przekazać fanom marki Actina, aby nie rezygnowali ze swoich marzeń i wytrwale dążyli do ich spełnienia. (Michał Miłkowski, doradca zarządu ds. Rozwoju Biznesu Komponentów i marki PC ACTINA w ACTION S.A.)