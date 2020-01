Polski zespół Carbon Studio rozpoczął produkcję gry VR w świecie Warhammer: Age of Sigmar

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Wirtualne Media, polski zespół Carbon Studio rozpoczął produkcję gry VR osadzonej w uniwersum Warhammer: Age of Sigmar. Chociaż na ten moment wiemy naprawdę niewiele – nie znamy bowiem ani skali projektu, ani jego pełnoprawnej nazwy, ani tym bardziej chociażby przybliżonej daty premiery – studio zapewnia, że tytuł zostanie wydany na wszystkie najważniejsze platformy VR oraz że będzie największym projektem w historii studia. Na pewno nie powinniśmy spodziewać się premiery w najbliższej przyszłości, ponieważ dopiero niedawno zakończono etap preprodukcji oraz prac projektowo-koncepcyjnych. Środki na przygotowanie gry zostały pozyskane ze sprzedaży akcji, którą przeprowadzono w maju ubiegłego roku – mowa o kwocie wynoszącej 2,7 miliona złotych brutto. Warto przy tym wszystkim zaznaczyć, że właścicielem praw do marki Warhammer: Age of Sigmar jest brytyjska firma Games Workshop zajmująca się głównie produkcją planszowych gier bitewnych. Co nie zmienia faktu, iż na podstawie wspomnianego uniwersum powstało już co najmniej kilkadziesiąt gier oraz książek.

Carbon Studio działa od 2015 roku, w którym powstało z inicjatywy Aleksandra Cabana, Błażeja Szaflika oraz Karoliny Koszuty, czyli trójki weteranów z gliwickiego The Farm 51, w przeszłości zajmujących się takimi produkcjami, jak Get Even czy Deadfall Adventures. Studio zajmuje się głównie tworzeniem produkcji dedykowanych goglom wirtualnej rzeczywistości, mając w swoim portfolio już między innymi The Wizards czy ALICE VR.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis