Nowe badania dotyczące zaburzeń grania ujawniają najbardziej uzależniające gry

Jak już pewnie wiecie, 1 stycznia 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie wprowadzi zaburzenia grania do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń. Z tego względu sprawie postanawia przyjrzeć się coraz więcej zespołów i serwisów, bowiem decyzja wzbudziła sporo kontrowersji. Serwis Cluth postanowił przeprowadzić ankietę, którą wypełniło łącznie 1570 użytkowników – użyto do tego zmodyfikowanej wersji testu Greenfield Video Game Addiction. Celem kwestionariusza było wyznaczenie najbardziej uzależniających gier dostępnych obecnie na rynku. Średnia wieku ankietowanych wyniosła 20,55 lat, z czego 89,5% to mężczyźni, a 6,9% to kobiety – pozostali ankietowani zdecydowali się nie podawać swojej płci. Za wynik pozytywny uznano liczbę 41,2 punktów i, jak się okazało, zaburzenia grania mogą potencjalnie dotyczyć nawet 27,8% użytkowników, którzy wzięli udział w badaniu. Jeśli natomiast chodzi o najbardziej uzależniające gry, najwięcej głosów padło na Minecrafta. Później pojawiło się Red Dead Redemption (prawdopodobnie chodzi o część drugą), For Honor, Overwatch, Grand Theft Auto V, Gears of War, Fortnite czy Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege. Podano również informacje dotyczące demografii, dzięki czemu wiemy, że aż 68% ankietowanych gra każdego dnia, a 21% decyduje się na to od 4 do 5 razy w tygodniu. Resztę odpowiedzi znajdziecie na grafikach poniżej. Co ciekawe, z ankiety wynika również, że z potencjalnym uzależnieniem od gier częściej zmagają się kobiety, niż mężczyźni. Oczywiście, samo ustalenie, czy dana osoba rzeczywiście cierpi na zaburzenia grania jest znacznie bardziej skomplikowanym procesem, aniżeli kwestionariusz w sieci. Tego typu ankiety możemy jedynie traktować jako wskazówki – jeżeli jednak ktoś czuje, że ma problem, powinien udać się do specjalisty.

