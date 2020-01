News

LM ,

Firma Activision postanowiła dołączyć do grona wydawców zaangażowanych w pomoc dla dotkniętej pożarami Australii i jednocześnie zaangażować do akcji charytatywnej fanów Call of Duty: Modern Warfare. Pakiet DLC znany do tej pory jako Outback Pack został przez wydawcę przemianowany na Outback Relief Pack i zgodnie z zapowiedzią firmy pełen zysk z jego sprzedaży zostanie przekazany na pomoc Australii. Akcja pomocowa ma potrwać do 31 stycznia na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Co ważne, jeśli postanowiliście zakupić DLC jeszcze pod starą nazwą, to i tak pomagacie, gdyż Activision zapewniło, że nawet wcześniejszy zysk zostanie przekazany na cele charytatywne. Przywołane tu DLC znajdziecie w sklepie w cenie 1800 punktów COD, a żeby je nabyć, musicie zakupić paczkę 2400 punktów, która kosztuje niespełna 20 dolarów (ok. 75 PLN).



Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października minionego roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych odsłon serii popularnych pierwszoosobowych strzelanek. Więcej o grze dowiecie się z naszej recenzji premierowej wersji Modern Warfare.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.