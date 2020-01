Kontrolery GameCube dla Nintendo Switch, czyli oryginalny projekt pewnego twórcy

News

Maria Wawrzyniak ,

Pewien fan postanowił stworzyć specjalne Joy-Cony do konsoli Nintendo Switch, które wyglądają identycznie, jak kontrolery do konsoli GameCube.

Popularny YouTuber znany jako Shank Mods postanowił stworzyć Joy-Cony do konsoli Nintendo Switch inspirowane kontrolerami do konsoli GameCube. I choć brzmi to dość dziwnie, okazuje się, że projekt wygląda naprawdę świetnie oraz – co jest bez wątpienia najważniejsze – po prostu działa. Film, w którym twórca zaprezentował swoje dzieło, pokazuje również dość mozolną, długą pracę, planowanie wyglądu kontrolerów oraz ich funkcji. Ostatecznie unikalne Joy-Cony są w pełni funkcjonalne. A jakby tego było mało, nie tylko działają podłączone do sprzętu, ale również bezprzewodowo, czyli osobno. Shank Mods rozebrał na części oryginalne kontrolery dla Switcha, zabrał z nich wszystkie najważniejsze komponenty, by następnie to samo zrobić z kontrolerami do GameCube oraz kilkoma innymi padami. Po kilku miesiącach wykorzystywania głównie metody prób i błędów udało mu się stworzyć to, co możecie zobaczyć na poniższym filmiku. Imponujące!

Jeśli jednak mieliście nadzieję na kupno takich kontrolerów, nic z tego, bowiem sprzęt nie jest na sprzedaż. Ewentualnie możecie udać się na oficjalną stronę Nintendo i zakupić oficjalny kontroler GameCub dedykowany Nintendo Switch, aczkolwiek ten… No, to już nie jest to samo.

https://youtu.be/Sb0-I8FkUWU

