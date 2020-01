Soviet Jump Game - radziecki Mario w formule battle royale trafił do Steam Early Access

News

LM ,

Nawet jeśli w ostatnich miesiącach zarówno deweloperzy, jak i wydawcy pozwolili nam odetchnąć od niedawnego zalewu wszelkiej maści tytułów w formule battle royale, to wcale nie jest tak, że te nie powstają. Od wczoraj na Steam możecie sięgnąć po bardzo nietypową produkcję od studia Fantastic Passion – Soviet Jump Game. Dwuwymiarowa platformówka to jednym słowem battle royale nawiązująca do Mario, który wyemigrował do ZSRR, by udowodnić, że jest przodownikiem pracy.



W toku rozgrywki zbieramy bonusy, rywalizujemy z innymi towarzyszami, eksplorujemy poziomy wypełnione licznymi nawiązaniami do Związku Radzieckiego i oczywiście próbujemy zdobyć pierwsze miejsce. Tytuł ukazał się we Wczesnym Dostępie Steam w modelu free-to-play i chociaż zbiera mieszane opinie, to nic nie stoi na przeszkodzie, by poświęcić mu chwilę. Poniżej zwiastun na zachętę, a zainteresowanym jedynie wspomnę, że finalna wersja tytułu według twórców, powinna trafić na Steam najpóźniej za 3 miesiące.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=LKKBKh6Vp5Y&feature=emb_logo

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.