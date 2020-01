Wydarzenie "Szałowy Dancing" w Apex Legends rozpocznie się już 14 stycznia

News

Maria Wawrzyniak ,

Już we wtorek 14 stycznia rozpoczną się dwa tygodnie wyrafinowanego chaosu w grze Apex Legends – twórcy ze studia Respawn Entertainment zapowiedzieli nowe wydarzenie pod tytułem Szałowy Dancing, które wprowadzi do popularnego battle royale sporo nowości. Przede wszystkim co dwa dni gracze będą mogli wziąć udział w innym, ograniczonym czasowo trybie, zarówno znanym, jak i zupełnie nowym. Poza tym zostaną udostępnione nowe wyzwania, których wykonanie zapewni specjalne punkty. Za te ostatnie z kolei będzie można zakupić prestiżowe nagrody. W sklepie do zakupów bezpośrednich pojawią się unikalne przedmioty kosmetyczne w stylu art deco oraz mnóstwo innych nowości, stale dodawanych do puli łupów. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie pod tym adresem. Największa atrakcja, czyli tryby, została rozpisana na specjalnej grafice, którą znajdziecie poniżej. Trafimy więc na tryby, które niektórzy mogą kojarzyć z przeszłości, jak chociażby Uzbrojeni i niebezpieczni. Z drugiej strony będzie na przykład Wielki dzień Timiego, czyli tryb zupełnie nowy. Na ten moment twórcy oczywiście powstrzymali się od zdradzania szczegółów. Udostępniono również zwiastun prezentujący wydarzenie – znajdziecie go pod tym adresem.

