Microsoft nie zamierza wydawać tytułów ekskluzywnych dla Xbox Series X przynajmniej przez następny rok

Maria Wawrzyniak

Wiemy już, że premiera nowej konsoli firmy Microsoft – Xbox Series X – została zaplanowana na koniec bieżącego roku. W grudniu byliśmy świadkami jej oficjalnej zapowiedzi, zobaczyliśmy, jak będzie wyglądać i poznaliśmy specyfikację. Dzisiaj mamy dla Was natomiast informacje na temat planów firmy odnośnie tytułów ekskluzywnych na nową generację konsol. Dziennikarze serwisu MCV przeprowadzili wywiad z Mattem Bootym, szefem działu Xbox Game Studios, który zdradził, że przez najbliższy rok (lub nawet dwa lata) Microsoft zamierza wydawać tytuły na komputery osobiste oraz konsole – zarówno obecnej, jak i dopiero nadchodzącej generacji. Według Booty’ego ma to być pewnego rodzaju gwarancją możliwości zakupienia nowych tytułów dla tych, którzy dopiero teraz zdecydują się wejść w posiadanie konsoli Xbox One. To oznacza, że w dniu premiery nowego Xboxa, czyli Xbox Series X, nie będzie mowy o jakichkolwiek pełnoprawnych tytułach ekskluzywnych.

W nasze produkcje, które ukażą się w ciągu następnego roku lub nawet dwóch lat, będzie można zagrać zarówno na pecetach, jak i nachodzącej oraz obecnej generacji konsol. Chcemy mieć pewność, że jeżeli ktoś zainwestuje w Xboxa teraz, to będzie miał poczucie, że podjął dobrą decyzję, a my nadal jesteśmy zaangażowani w to, aby ciągle dostarczać mu rozrywki.

Oczywiście, Booty podkreślił, że Microsoft wciąż zamierza wykorzystać możliwości nowej konsoli już na samym początku – robiąc to w oparciu o znane marki, które pomimo tego, że ukażą się na Xbox one, to jednak dopiero na nowej konsoli będą mogły naprawdę się rozwinąć i popisać:

Naszym podejściem jest wybranie jednej czy dwóch znanych marek, na których będziemy mogli się skoncentrować i upewnienie się, że będą dostępne na czas premiery konsoli z wykorzystaniem wszystkich jej funkcji. Jedną z takich gier będzie chociażby Halo Infinite, co jest dla nas bardzo dużą szansą.

