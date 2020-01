Dota Underlords doczeka się w lutym premiery finalnej wersji

News

LM ,

W najnowszym komunikacie opublikowanym na platformie Steam firma Valve nakreśliła plany na dalszy rozwój wydanej w czerwcu minionego roku gry Dota Underlords. Okazuje się, że twórcy są już niemal gotowi na zakończenie fazy otwartej bety i wczesnego dostępu tytułu, a już w lutym powinniśmy spodziewać się premiery finalnej wersji. Konkretnej daty debiutu jeszcze nie podano, a zamiast tego dowiedzieliśmy się, że gra otrzyma jeszcze co najmniej jedną sporą paczkę poprawek, a ekipa powoli pracuje już nad przepustką dla pierwszego oficjalnego sezonu rozgrywek. Jednocześnie Valve przybliżyło zmiany, które w ostatnim czasie trafiły na serwery.



Dota Underlords to gra taktyczna, która powstała na bazie popularności modyfikacji Dota Auto Chess do gry DOTA 2. Całość zamknięto w ramach gatunku fantasy zaprezentowanego wcześniej fanom wspomnianej gry MOBA. Zabawę w Dota Underlords najłatwiej porównać do partii szachowej, gdzie najważniejszy jest nie tylko odpowiedni dobór wojowników, ale też ich rozstawienie.



Dota Underlords dostępne jest w ramach otwartej bety na PC oraz urządzeniach mobilnych z iOS i Android.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.