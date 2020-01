Steam z poważną zmianą w ścieżkach dźwiękowych z gier – teraz funkcjonują jako samodzielny produkt

News

Dobra wiadomość dla użytkowników platformy Steam ze szczególnym zamiłowaniem dla muzyki z gier wideo. Valve postanowiło przeprowadzić małą rewolucję na swojej platformie, uwalniając albumy z muzyką do gier, które od teraz funkcjonują jako samodzielny produkt w sklepie, a nie jak do tej pory, w formie pakietu DLC. Tym samym zainteresowani będą mogli nabyć na Steam samą muzykę, bez konieczności zakupu samej gry; Valve udostępniło dla nich dedykowany odtwarzacz muzyki; a specjalne narzędzie deweloperskie pozwoli migrować muzykę zakupioną dotychczas jako DLC w samodzielny album. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że przy okazji najbliższej wyprzedaży na Steam – Lunar New Year Sale 2020 – wybrane albumy będziemy mogli nabyć w okazyjnych cenach. Pełna lista zmian prezentuje się następująco:

zakup ścieżki możliwy bez jednoczesnego nabycia gry

pobieranie samej muzyki, bez konieczności ściągania na dysk także gry

pobrane ścieżki dźwiękowe są widoczne z poziomu Biblioteki Steam

nowa kategoria dla katalogów – Muzyka

producenci mogą przesyłać ścieżki za pośrednictwem strony partnerskiej;

na Steam mogą trafić albumy z muzyką z gier, których nie ma na platformie Steam

Jednym słowem, platforma Steam to od teraz także sklep z muzyką z gier i dedykowanym jej odtwarzaczem, na której może pojawić się muzyka z produkcji wydanych również na innych platformach sprzętowych czy cyfrowej dystrybucji.

