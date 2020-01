Przeciek: nowa odsłona cyklu Prince of Persia to Dark Babylon, zapowiedź w lutym

News

Maria Wawrzyniak ,

W serwisie Reddit pojawiły się nowe plotki na temat kolejnej odsłony kultowego cyklu Prince of Persia. Według użytkownika o nazwie Donato_Andrea będzie to Prince of Persia: Dark Babylon. Gra ma być bezpośrednią kontynuacją Dwóch Tronów, czyli ostatniej odsłony trylogii Piasków Czasu. Akcja ma rozgrywać się w bardzo mrocznej, dystopijnej wersji Babilonu, który choć nie będzie typowo otwartym światem, tak jego eksploracja ma być całkiem swobodna. Wcielimy się w starszą wersję znanego fanom serii Księcia, który zostanie zmuszony do podjęcia walki ze złą wersją siebie (z zupełnie innej linii czasowej). Rozgrywka ma być podobna do tego, czego doświadczymy we wspomnianej trylogii Piasków Czasu, aczkolwiek zostanie oczywiście ulepszona o takie kwestie, jak chociażby możliwość dostosowywania zbroi.

Jeśli więc wierzyć przeciekom, Prince of Persia: Dark Babylon ma zostać oficjalnie zapowiedziane w lutym bieżącego roku podczas PlayStation Meeting. Premiera ma odbyć się na początku 2021 roku – gra najprawdopodobniej pojawi się na komputerach osobistych i konsolach obecnej oraz nowej generacji.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis