Yakuza: Like a Dragon - spodziewajmy się wielkich rzeczy. Recenzja Famitsu pełna pochwał

pepsi ,

Yakuza: Like a Dragon zdobyła 38 na 40 punktów możliwych do zdobycia w magazynie Famitsu. Redakcja używa unikatowej metody oceniania gier, oddając je w ręce czterech recenzentów, spośród których każdy dysponuje skalą 1-10. Suma zdobytych oczek daje wynik końcowy. Nowa odsłona gangsterskiej serii Segi zdobyła dwie dziewiątki i dwie dziesiątki, co należy uznać za znakomity wynik.

Wśród największych zalet Yakuza: Like a Dragon wymienia się m.in. system walki. Jest to o tyle intrygujące, że znacząco różni się on od tego, co oferowały dotychczasowe odsłony serii. Według informacji upublicznionych już we wrześniu ubiegłego roku, starcia będą przebiegały w systemie turowym. Początkowo ciężko jest mu się rozkręcić, ale wraz ze stopniowym dodawaniem kolejnych elementów, nabiera rumieńców.

Recenzenci informują ponadto, że ukończenie głównego wątku w Yakuza: Like a Dragon zajmuje około 30 godzin, podczas gdy wykonanie wszystkich aktywności w grze i zajrzenie w każdy kąt pochłonie nawet 100 godzin.

Yakuza: Like a Dragon w Japonii zadebiutuje 16 stycznia. Na rynkach zachodnich nie ma na razie ustalonego konkretnego terminu wydania.

