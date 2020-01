W tym roku możemy spodziewać się dużych zapowiedzi od studia Platinum Games

News

Maria Wawrzyniak ,

W wywiadzie dla japońskiego serwisu Inside Games (via PCGamesN) twórcy ze studia Platinum Games ogłosili, że w tym roku również nie zamierzają zwalniać tempa oraz że szykują sporo ogłoszeń – zarówno mniejszych, jak i większych. Oczywiście, na ujawnienie jakichkolwiek planów czy konkretów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Studio zobowiązało się do częstowania nas nowościami w najbliższych miesiącach, z zamiarem robienia tego przez cały rok. Jak już wiemy, Platinum Games na ten moment pracuje nad kilkoma tytułami, do których zaliczamy chociażby Bayonetta 3 na Nintendo Switch czy zupełnie nowa marka pod nazwą Babylon’s Fall. Choć o pierwszym z projektów już od dłuższego czasu nie wspominano, twórcy zapewniają, że prace przebiegają bez problemów. Jeśli zaś chodzi o drugi projekt, w grudniu zobaczyliśmy nowe materiały i dowiedzieliśmy się, że na więcej informacji poczekamy do lata bieżącego roku.

Wielu graczy ma zapewne nadzieję na potwierdzenie się plotek dotyczących prac nad kontynuacją ciepło przyjętej gry Nier: Automata, co bez wątpienia byłoby jedną z tych znacznie większych zapowiedzi. Miałoby to sens, zwłaszcza, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że od premiery tytułu minęły już prawie trzy lata. Na razie pozostaje nam jednak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać nowych informacji.

