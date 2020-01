CES 2020: Razer prezentuje nowy kontroler Kishi, router domowy Sila 5G oraz Tomahawk Gaming Desktop

Tech

Podczas konferencji firmy Razer na targach CES 2020 dowiedzieliśmy się o kilku interesujących projektach. Na początku poznaliśmy nowe uniwersalne kontrolery mobilne Razer Kishi, które zapewnią nam przede wszystkim rozgrywkę z niskim opóźnieniem zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS. Opierając się na kompaktowej formie Junglecat, skierowanej przede wszystkim do posiadaczy Razer Phone 2, nowe kontrolery są kompatybilne z grami opartymi na chmurze. Wyposażono je w analogowe elementy sterujące oraz gałki po obu stronach telefonu. Dzięki współpracy z firmą Gamevice, kontrolery Kishi charakteryzują się uniwersalnością, której zadaniem jest zapewnić kompatybilność z większością smartfonów. Natywne niskie opóźnienia oraz obsługa gier w chmurze są z kolei zapewnione przez ukryte porty USB-C lub Apple Lightning. Kontrolery mobilne Razer Kishi pojawią się na rynku jeszcze na początku bieżącego roku.

Razer jest niezwykle podekscytowany wzmocnieniem współpracy z NVIDIA, dołączając do programu rekomendacyjnego GeForce NOW. GeForce NOW to granie na PC w chmurze, przekształcające słaby lub niekompatybilny sprzęt w potężny komputer do gier GeForce. Mobilne kontrolery do gier Razer to doskonałe urządzenia, usprawniające tego rodzaju rozgrywkę. Z przyjemnością prezentujemy je na stoisku Razer podczas CES. (Jason Schwartz, przedstawiciel Mobile Gaming w Razerze)

Poznaliśmy również Razer Sila 5G, czyli koncepcję routera domowego obejmującą szybkie urządzenie sieciowe przeznaczone dla graczy, zapewniające wyjątkowo niskie opóźnienia podczas gry stacjonarnej i mobilnej, działające na silniku RazTrack FasTrack. Wbudowana bateria dodaje również funkcję mobilnego punktu dostępowego 5G, co pozwala na stworzenie zaimprowizowanych, pozbawionych opóźnień turniejów – niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdujemy. Silnik FasTrack firmy Razer to inteligentna funkcja QoS, która nadaje priorytet przepustowości aplikacjom i urządzeniom do gier oraz transmisji strumieniowych. Do tego mamy tryb Gaming umożliwiający rozgrywkę online bez zakłóceń. Sila 5G umożliwi ustalenie priorytetów pomiędzy sprzętem takim, jak Xbox lub komputer stacjonarny, mając na celu optymalizację usług wspierających granie w chmurze. Specjalny, dedykowany wskaźnik powiadomi nas również o zmianie priorytetu, dzięki czemu będziemy mogli go w dowolnej chwili kontrolować. Routerem będziemy mogli sterować za pomocą aplikacji dostępnych na Androida lub iOS, co z kolei pozwoli na szybką oraz łatwą kontrolę sieci dla gości, ustawianie protokołów bezpieczeństwa oraz dostosowywanie priorytetów urządzeń. Kolejną nowością jest Razer Tomahawk Gaming Desktop, czyli pierwszy modułowy system do komputerów stacjonarnych wykorzystujący nową kompaktową obudowę Razer Tomahawk N1. Aluminiowy korpus obudowy z obu stron pokrywa hartowane szkło, prezentując pionowo zamontowany układ GPU w całej okazałości. Aby utrzymać wydajność chłodzenia, otwór wentylacyjny znajduje się się u góry obudowy. Z tyłu umieszczono z kolei mechanizm zapadkowo-przesuwny, który otwiera się przy minimalnym wysiłku, umożliwiając szybki dostęp do wnętrza bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. To jednak dopiero początek, bowiem Tomahawk Gaming Desktop w najwyższej specyfikacji będziemy mogli wyposażyć w procesor Intel Core i9, 64 GB pamięci RAM DDR4 i grafikę NVIDIA GeForce RTX 2080 Super. Zarówno moduły RAM, jak i SSD na karcie NUC będą miały możliwość rozbudowy – podobnie jak wentylatory, GPU i samo NUC, dzięki czemu zaspokojone zostaną potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Sprzęt będzie dostępny w pierwszej połowie 2020 roku.

Na koniec przedstawiono Razer Eracing Simulator, czyli efekt współpracy Razera z przodującymi firmami zajmującymi się symulacyjnymi wyścigami. Celem w tym przypadku jest zapewnienie możliwie jak najbardziej wciągających wrażeń ze ścigania się i zademonstrowanie przyszłości rywalizacyjnych e-wyścigów. Model koncepcyjny, z Project CARS Pro jako przykład, wykorzystuje technologię Vesaro, Simpit, Fanatec i Synthesis VR, oferując ekscytującą możliwość ścigania się przy wykorzystaniu 202-stopniowego systemu projekcyjnego, hydraulicznej platformy wyścigowej oraz w pełni manualnego sterowania i kierownicy z łopatkową zmianą biegów. Podwozie symulatora zostało zbudowane z wytrzymałego, ręcznie wykonanego centralnego rdzenia, które zaprojektowano jako bazę dla zaawansowanego modułowego systemu z uwzględnieniem opcji modernizacji. Środkowy rdzeń znajdujący się na ruchomej platformie napędzanej przez dwa siłowniki i skrzynię sterującą grą umożliwia profesjonalne ustawienie danego wyścigu, które odwzorowuje powierzchnię terenu, siłę G i dźwięki w ruchu. Efekty przestrzenne dostarczane przez Simpit pochodzą z dwóch projektorów Full-HD na 128-calowej niestandardowej czarnej powierzchni projekcyjnej o polu widzenia 202 stopni. System sterowania od Fanatec składa się z kierownicy wykonanej z anodowanego aluminium oraz włókna węglowego. Wyposażono go również w precyzyjne wspomaganie kierownicy oraz trzy dolne pedały. Wyścigowe pasy bezpieczeństwa symulują działanie siły przeciążenia, dzięki czemu ciało może odczuwać duże prędkości i ciasne zakręty. Całość wygląda naprawdę niesamowicie – zobaczcie sami!

