CES 2020: Intel z kilkoma nowościami, w tym kartami graficznymi Intel Xe oraz laptopami z modułem 5G

Maria Wawrzyniak

Konferencja firmy Intel zaciekawiła tak naprawdę dopiero pod koniec, kiedy postanowiono wspomnieć o nowych produktach. Pojawiła się między innymi wzmianka o nowej generacji procesorów mobilnych opartych na mikroarchitekturze Tiger Lake, które będą równocześnie pierwszymi chipami z układami graficznymi Intel Xe. GPU z rodziny Xe mają być dwukrotnie wydajniejsze od układów Gen11 z procesorów z rodziny Ice Lake. Nie dostaliśmy jednak żadnych innych konkretnych informacji – wiemy jedynie, że procesory mają zadebiutować jeszcze przed końcem bieżącego roku. Oprócz tego zaprezentowano także układ graficzny przeznaczony dla laptopów pod nazwą kodową DG1, na którym odpalono Destiny 2. Szału jednak nie było.

Dowiedzieliśmy się o tak zwanym Project Athena, którego celem jest zrewolucjonizowanie rynku komputerów przenośnych poprzez optymalizację sprzętu pod kątem oszczędności energii i czasu wybudzania. Kolejne 25 laptopów przeszło proces weryfikacji i zostało włączone do programu, który sam w sobie nie jest niczym specjalnie nowym – jedyne co okazało się być nowością to fakt, że certyfikowane zostały Chromebooki od firmy ASUS oraz Samsunga. Poza tym zapowiedziano, że w ramach współpracy Intela z firmą Mediatek w trzecim kwartale tego roku do laptopów trafią układy wyposażone w moduły 5G. Intel nieco rozczarował, zaś AMD postanowiło wykorzystać okazję i poczęstować nas masą interesujących nowości – o konferencji konkurenta Intela możecie przeczytać tutaj.

