10 najgorszych gier 2019 roku wg Metacritic. Jest kilka głośnych tytułów

Eternity: The Last Unicorn na PS4 okazało się najniżej ocenioną grą 2019 roku w serwisie Metacritic. Niechlubny rekordzista uzyskał średnią na poziomie 36 punktów, minimalnie wyprzedzając Left Alive (także na PS4) i Blades of Time na Switcha. Gra autorstwa Void Studios zebrała m.in. takie recenzje w prasie branżowej:

To prawdziwy bałagan z oldschoolową grafiką i mechaniką, która wydaje się bardziej przestarzała od tej z tytułu premierowego na oryginalnym PS1.

Jeśli zagranie w tę grę mogłoby ocalić jednorożce, lepiej wyszedłbyś na tym, gdybyś pozwolił ostatniemu z nich wyginąć.

Przedzieranie się przez Eternity wydaje się jakby grać w produkcję zaliczeniową studenta. Ta gra funkcjonuje, co jest wystarczające do uzyskania zaliczenia, ale nikt nie chciałby jej tak naprawdę przechodzić. Eternity nie robi niczego, czego inne niezliczone tytuły nie robią lepiej. Jest również zepsuta do tego stopnia, że to bardziej obraza niż przyjemność.

Na liście najgorzej ocenionych gier 2019 roku znalazły się też głośne tytuły. Legendarnej Contrze przejście z NES-a na Switcha nie posłużyło do tego stopnia, że w tym niechlubnym zestawieniu zajmuje 4. miejsce. FIFA 20, która na innych platformach radzi sobie świetnie, na wspomnianej już konsoli Nintendo wypada nad wyraz blado. Dziesiątkę zamyka adaptacja jednego z najbardziej cenionych seriali telewizyjnych ostatnich lat, Narcos: Rise of the Cartels.

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie wraz ze średnimi ocenami uzyskanymi w serwisie Metacritic.

Eternity: The Last Unicorn (PS4) – 36 Left Alive (PS4) – 37 Blades of Time (Switch) – 38 Contra: Rogue Corps (Switch) – 40 Dollhouse (PS4) – 41 WWE 2K20 (PS4) – 43 FIFA 20 Legacy Edition (Switch) – 43 Submersed (PS4) – 44 Generation Zero (PS4) – 45 Narcos: Rise of the Cartels (PC) – 46

