Poznaliśmy pełną listę zwycięzców 77. edycji Złotych Globów

News

Maria Wawrzyniak ,

W nocy odbyła się 77. gala Złotych Globów, w której trakcie poznaliśmy laureatów – to jednak nie była jedyna atrakcja.

Znamy już zwycięzców 77. edycji Złotych Globów – gala odbyła się minionej nocy, aczkolwiek samo rozdanie statuetek nie było jedyną atrakcją. W tym roku prowadzącym był Ricky Gervais, którego możecie kojarzyć z serialu Biuro, aczkolwiek miłośnicy Hollywood wiedzą, że mężczyzna jest również znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi wygłaszanych podczas prowadzenia poprzednich edycji w latach 2010, 2011 oraz 2016. W tym roku tradycji również stała się zadość, a Gervais otwarcie skrytykował cały Hollywood, zwracając szczególną uwagę na mocno wątpliwą moralność firm oraz wytwórni reprezentujących aktorów. Wspomniał między innymi o serialu The Morning Show, który z jednej strony podejmuje takie tematy, jak znaczenie godności i dokonywania słusznych wyborów, a z drugiej tworzy go firma, która rzekomo korzysta z chińskich fabryk, które, jak wszyscy wiemy, zmuszają do pracy w nieludzkich warunkach. Na koniec Gervais poprosił, aby zwycięzcy Złotych Globów nie wypowiadali się na tematy polityczne, bo nie mają pojęcia o prawdziwym świecie.

Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, gdzie mogą posłuchać przemówienia prowadzącego. A teraz zwycięzcy.

Najlepszy film dramatyczny

1917

Irlandczyk

Joker

Historia małżeńska

Dwóch papieży

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Cynthio Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Historia małżeńska

Soarise Ronan, Małe kobietki

Charlize Theron, Gorący temat

Renee Zellweger, Judy

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Christian Bale, Le Mans ’66

Antonio Banderas, Ból i blask

Adam Driver, Historia małżeńska

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Dwóch papieży

Najlepszy serial dramatyczny

Wielkie kłamstewka

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Sukcesja

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Jennifer Aniston, The Morning Show

Jodi Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Wielkie kłamstewka

Reese Witherspoon, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Brian Cox, Sukcesja

Kit Harington, Gra o tron

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

Najlepszy film komediowy lub musical

Nazywam się Dolemite

Jojo Rabbit

Na noże

Pewnego razu… w Hollywood

Rocketman

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Awkwafina, Kłamstewko

Ana de Armas, Na noże

Beanie Feldstein, Szkoła melanżu

Emma Thompson, Late Night

Cate Blanchett, Gdzie jesteś, Bernadette

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Daniel Craig, Na noże

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio, Pewnego razu… w Hollywood

Taron Egerton, Rocketman

Eddie Murphy, Nazywam się Dolemite

Najlepszy serial komediowy

Barry

Fleabag (Współczesna dziewczyna)

The Kominsky Method

Wspaniała pani Maisel

Wybory Paytona Hobarta

Najlepsza aktorka w serialu komediowym​​​​​​​

Christina Applegate, Już nie żyjesz

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Współczesna dziewczyna)

Natasha Lyonne, Russian Doll

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Rachel Brosnahan, Wspaniała pani Maisel

Najlepszy aktor w serialu komediowym​​​​​​​

Ben Platt, Wybory Paytona Hobarta

Paul Rudd, Życie z samym sobą

Ramy Yousef, Ramy

Bill Hader, Barry

Michael Douglas, The Kominsky Method

Najlepszy film telewizyjny lub serial limitowany

Paragraf 22

Czarnobyl

Fosse/Verdon

Na cały głos

Niewiarygodne

Najlepsza aktorka w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Kaitlyn Dever, Niewiarygodne

Joey King, The Act

Helen Mirren, Katarzyna Wielka

Merritt Wever, Niewiarygodne

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Najlepszy aktor w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym​​​​​​​

Chris Abbott, Paragraf 22

Sacha Baron Cohen, Szpieg

Russell Crowe, Na cały głos

Jared Harris, Czarnobyl

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym

Patricia Arquette, The Act

Helena Bonham Carter, The Crown

Toni Collette, Niewiarygodne

Meryl Streep, Wielkie kłamstewka

Emily Watson, Czarnobyl

Najlepszy aktor drugoplanowy w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym​​​​​​​

Alan Arkin, Kominsky Method

Kieran Culkin, Sukcesja

Andrew Scott, Fleabag (Współczesna dziewczyna)

Stellan Skarsgard, Czarnobyl

Henry Winkler, Barry

Najlepszy scenariusz

Historia małżeńska

Parasite

Dwóch papieży

Pewnego razu… w Hollywood

Irlandczyk

Najlepszy reżyser

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Pewnego razu… w Hollywood

Martin Scorsese, Irlandczyk

Todd Phillips, Joker

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Osierocony Brooklyn

Małe kobietki

Joker

1917

Historia małżeńska

Najlepszy film zagraniczny

Kłamstewko

Nędznicy

Ból i blask

Parasite

Portret kobiety w ogniu

Najlepszy film animowany

Kraina lodu 2

Król lew

Praziomek

Toy Story 4

Jak wytresować smoka 3

Najlepsza piosenka autorska

Beautiful Ghosts, Koty

I’m Gonna Love Me Again, Rocketman

Into the Unknown, Kraina Lodu 2

Spirit, Król Lew

Stand Up, Harriet

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Annette Benning, Raport

Margot Robbie, Gorący temat

Jennifer Lopez, Ślicznotki

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Historia małżeńska

Najlepszy aktor drugoplanowy​​​​​​​

Tom Hanks, Cóż za piękny dzień

Al Pacino, Irlandczyk

Joe Pesci, Irlandczyk

Brad Pitt, Pewnego razu… w Hollywood

Anthony Hopkins, Dwóch papieży

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis