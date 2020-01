NVIDIA zaprezentowała "najszybszy na świecie monitor dla graczy"

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Urządzenie powstało we współpracy z firmą ASUS i będzie pierwszym na świecie sprzętem obsługującym technologię G-SYNC 360Hz.

Podczas targów CES 2020 NVIDIA zaprezentowała swoje najnowsze dzieło, czyli ASUS ROG Swift 360. Urządzenie, które powstało we współpracy z firmą ASUS i jest pierwszym na świecie 24,5-calowym monitorem o rozdzielczości 1080p obsługującym technologię G-SYNC 360Hz. Twórcy sprzętu uważają, że jest to najszybszy na świecie monitor dla graczy, który powstał w szczególności z myślą o profesjonalnych sportach elektronicznych – dzięki nowej technologii monitor ma zapewnić jeszcze lepsze doświadczenie z rozgrywki, zapewniając możliwie jak najmniejsze opóźnienia i znacznie większą płynność obrazu.

Częstotliwość 360Hz to dość spora różnica i przeskok technologiczny względem tego, co ekrany oferowały jeszcze do niedawna, gdzie parametr mieścił się w granicach 120Hz – 240Hz. ASUS ROG Swift 360 ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Na ten moment nie znamy ceny.

https://youtu.be/wT8oK_pEpd8

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis