Nintendo już niedługo ma rozpocząć produkcję nowej wersji Switcha

Dziennikarze magazynu Digitimes poinformowali o produkcji nowego Nintendo Switcha, która ma rozpocząć się w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ich zdaniem sprzęt ma pojawić się na rynku już w połowie 2020 roku – wiadomości niedługo po ich publikacji podał dalej Takashi Mochizuki z The Wall Street Journal, który już w sierpniu ubiegłego roku twierdził, że Nintendo ma pracować nad aż dwoma nowymi modelami Switcha. Większość spekulacji przewiduje, że bardziej prawdopodobne jest coś w rodzaju wersji Pro, z racji tego, że dostaliśmy już wersję Lite. Jak donosi serwis Polygon, przedstawiciel firmy Kantan Games zajmującej się branżą od strony konsultacji i prognoz, przekazał serwisowi GamesIndustry.biz, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, iż Nintendo wyda Switcha Pro w roku 2020. A Wy co o tym myślicie?

