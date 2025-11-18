Pudełkowe Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch za 218 zł w Amazon

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – oferta w Amazon
Promocja obejmuje zestaw dwóch wysoko ocenianych odsłon serii. Obie gry należą do najpopularniejszych tytułów w dorobku Nintendo, a wspólne wydanie stanowi wygodny sposób na nadrobienie braków lub uzupełnienie kolekcji.
WYSTARTUJ W DWÓCH KLASYCZNYCH KOSMICZNYCH PRZYGODACH
Wyrusz na dwie ulepszone międzygwiezdne eskapady w Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch! Przemierzaj kosmos w poszukiwaniu Power Stars, pokonaj wszechświat wyzwań, a przede wszystkim powstrzymaj Bowsera!
PRZYGODA NIE Z TEGO ŚWIATA
Wystrzel się w kosmos, aby przeżyć doświadczenie przeczące grawitacji! Odkrywaj planety, odzyskuj Grand Stars i podróżuj po wszechświecie w Comet Observatory, aby powstrzymać Bowsera przed stworzeniem własnej galaktyki.
W ramach oferty Amazon zapewnia darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatów InPost.
