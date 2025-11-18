Pudełkowe Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch za 218 zł w Amazon

WYSTARTUJ W DWÓCH KLASYCZNYCH KOSMICZNYCH PRZYGODACH

Wyrusz na dwie ulepszone międzygwiezdne eskapady w Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch! Przemierzaj kosmos w poszukiwaniu Power Stars, pokonaj wszechświat wyzwań, a przede wszystkim powstrzymaj Bowsera!

PRZYGODA NIE Z TEGO ŚWIATA

Wystrzel się w kosmos, aby przeżyć doświadczenie przeczące grawitacji! Odkrywaj planety, odzyskuj Grand Stars i podróżuj po wszechświecie w Comet Observatory, aby powstrzymać Bowsera przed stworzeniem własnej galaktyki.