Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch za 218 zł w Amazon

Mikołaj Berlik
2025/11/18 20:00
0
0

Zestaw dwóch kultowych platformówek Mario w atrakcyjnej cenie.

W polskim Amazonie pojawiła się korzystna oferta na Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Pakiet dwóch klasycznych platformówek z okazji 40-lecia marki Mario w edycji na Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2 kupimy teraz za 218,40 zł. To pudełkowe wydanie z niemiecką okładką, w pełni kompatybilne z europejskimi konsolami.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – oferta w Amazon

Promocja obejmuje zestaw dwóch wysoko ocenianych odsłon serii. Obie gry należą do najpopularniejszych tytułów w dorobku Nintendo, a wspólne wydanie stanowi wygodny sposób na nadrobienie braków lub uzupełnienie kolekcji.

WYSTARTUJ W DWÓCH KLASYCZNYCH KOSMICZNYCH PRZYGODACH

Wyrusz na dwie ulepszone międzygwiezdne eskapady w Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch! Przemierzaj kosmos w poszukiwaniu Power Stars, pokonaj wszechświat wyzwań, a przede wszystkim powstrzymaj Bowsera!

PRZYGODA NIE Z TEGO ŚWIATA

Wystrzel się w kosmos, aby przeżyć doświadczenie przeczące grawitacji! Odkrywaj planety, odzyskuj Grand Stars i podróżuj po wszechświecie w Comet Observatory, aby powstrzymać Bowsera przed stworzeniem własnej galaktyki.

GramTV przedstawia:

W ramach oferty Amazon zapewnia darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatów InPost.

Tagi:

Amazon
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch
Nintendo
promocje
promocja
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112