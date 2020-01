CES 2020: Acer Predator CG552K – wielki monitor za okrągłą sumkę dla konsol nowej generacji

Tech

Sprzęt zadebiutuje przed końcem tego roku, więc macie sporo czasu, by odłożyć drobne 12 tysięcy złotych.

Wygląda na to, że firma Acer postanowiła przygotować specjalny wyświetlacz dla największych entuzjastów elektronicznej rozgrywki i mających nadejść niebawem konsol dziewiątej generacji. Na przededniu targów elektroniki CES 2020 tajwański producent zapowiedział monitor Acer Predator CG552K – wielki, 55-calowy monitor wyposażony w matrycę OLED, który trafi na rynek w okolicach premiery PlayStation 5 i Xbox Series X, w czwartym kwartale 2020 roku. Nie wiemy jeszcze, na ile zostaną wycenione wspomniane konsole, ale jeśli jesteście zainteresowani zaprezentowanym tu urządzeniem, to musicie doliczyć z miejsca niespełna 12 tysięcy złotych. Co za tę cenę? Rzućcie okiem na specyfikację monitora.

Acer Predator CG552K

Matryca: 55-cali OLED ;

; Maksymalna rozdzielczość: 3840 × 2160 pikseli;

pikseli; Odświeżanie: 120 Hz ;

; Czas reakcji: 0,5 ms ;

; Jasność: 400 cd/m2 ;

; Paleta barw: 1.07 mld kolorów ;

; Pokrycie barw: 98,5% dla przestrzeni barw DCI-P3 ;

dla przestrzeni barw ; Porty: 3x HDMI 2.0 (ze wsparciem dla Variable Refresh Rate ), 2x DisplayPort 1.4, port USB typu C, 1x USB 3.0 typu A, 1x USB 2.0 typu A;

), 2x DisplayPort 1.4, port USB typu C, 1x USB 3.0 typu A, 1x USB 2.0 typu A; Głośniki: 2x 10W;

