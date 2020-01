Tak wyglądałoby Fable: The Lost Chapters na silniku Unreal Engine 4

News

Maria Wawrzyniak ,

Użytkownik o pseudonimie Marci Nyiri postanowił spróbować odtworzyć jedną z lokacji z gry Fable: The Lost Chapters (Zapomniane Opowieści) na silniku Unreal Engine 4. Chodzi dokładnie o Chapel of Skorm – miejsce zostało w praktyce stworzone od podstaw, a efekt końcowy możecie zobaczyć na nagraniu poniżej. Trzeba przyznać, że użytkownik nieźle się napracował, aczkolwiek zdecydował się nie udostępniać swojego fanowskiego projektu i pozostał przy prezentacji. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej wersji Fable. Przypomnijmy, że Fable: The Lost Chapters ma już swoje lata – produkcja zadebiutowała 20 września 2005 roku na komputerach osobistych, by po miesiącu pojawić się również na Xboxie.

https://youtu.be/jZmKwJyZA-E

