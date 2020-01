Grand Theft Auto V pojawiło się w konsolowym Xbox Game Pass

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli posiadacie przypadkiem konsolę Xbox One i jesteście subskrybentami konsolowego Xbox Game Pass, od dzisiaj możecie bez dodatkowych opłat rozpocząć zabawę w grze Grand Theft Auto V od studia Rockstar Games. Informacja pojawiła się na oficjalnym profilu usługi w serwisie Twitter, gdzie opublikowano żartobliwy filmik, w którym bohater GTA siada przed telewizorem, włącza go, po czym ogląda coś rodzaju reklamy. która informuje o pojawieniu się gry w bibliotece usługi. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto V zadebiutowało 17 września 2013 roku na konsolach PlayStation 3 oraz Xbox 360. Rok później gra pojawiła się na konsolach obecnej generacji, czyli PlayStation 4 oraz właśnie Xbox One. W kwietniu 2015 roku miała miejsce premiera na komputerach osobistych.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis