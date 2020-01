Bardziej szczegółowe twarze bohaterów w Wiedźminie 3, dzięki modyfikacji

Społeczność

Trend na powrót do wiedźmińskiego świata trwa w najlepsze, a społeczność modderów, która wraz ze spadkiem znaczenia gry osuwała się w nieuchronną dekadencję, w końcu może pokazać, na co ją stać. Jak grzyby po deszczu wyrastają więc kolejne modyfikacje, a te nieco starsze otrzymują aktualizacje po dłuższej przerwie. Stało się tak m.in. z przywołanym tu modem do Wiedźmina 3 - Character faces improved – który otrzymał właśnie najnowszy pakiet poprawek. Wraz z nim tekstury dla postaci niezależnych zostały wzbogacone o dodatkowe detale, których może nie dostrzeżecie natychmiast bez bezpośredniego porównania, ale z pewnością nieco poprawią wrażenia z zabawy.



Zainteresowanych modyfikacją odsyłamy pod ten link, gdzie znajdą także kilka opcjonalnych modów, które oferują, chociażby widoczną na załączonej do wiadomości grafice twarz Geralta. Mod powstał z myślą o grze Wiedźmin 3 Dziki Gon z dodatkami Serca z kamienia oraz Krew i Wino od studia CD Projekt RED.



Tak, wiedźmiński limit na dzisiaj zrealizowany. Więcej wiadomości wkrótce, a tymczasem czekamy na nowinki związane z drugim sezonem serialowego Wiedźmina od Netflix.

