Skyrimowa babcia pojawi się w grze jeszcze na początku bieżącego roku

Dobra wiadomość dla fanów The Elder Scrolls V: Skyrim, a w szczególności znanej w społeczności graczy jako Skyrim Grandma pani Shirley Curry. Ekipa zajmująca się przygotowaniem moda do gry, w którym YouTuberka zostanie jednym z towarzyszy Dovahkiina, ogłosiła, że ten doczeka się grywalnej wersji jeszcze na początku tego roku. Dokładnej daty premiery modyfikacji Shirley nie podano, ale jeden z uczestników projektu opublikował w sieci jej krótki zwiastun. Modyfikacja pozwoli nam przemierzać prowincję Skyrim u boku Curry, a ta zaoferuje nam dodatkowe zadania, obserwacje, interakcje z wykreowanym światem oraz oczywiście wiele dubbingowanych kwestii, które wypowie dla nas sama Skyrim Grandma.



Przy okazji warto przypomnieć, iż dzięki podpisanej przez niemal 50 tysięcy osób petycji, Bethesda obiecała, że przywołana tu Shirley Curry pojawi się jako bohaterka niezależna także w The Elder Scrolls VI. Jeśli o amerykance słyszycie po raz pierwszy, to zapewne zechcecie rzucić okiem także na film dokumentalny, który przybliża jej historię.

https://www.youtube.com/watch?v=phRnvAZEhGQ&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=pxoXrc8pwx0

