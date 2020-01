Poznaliśmy kolejną produkcję, która niedługo zostanie udostępniona za darmo w Epic Games Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Za tydzień będziecie mogli pobrać For The King. Do tego czasu macie okazję zgarnąć Darksiders, Darksiders II oraz Steep.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że świąteczna wyprzedaż i tym samym tradycja rozdawnictwa gier przez Epic Games Store zostały przedłużone o tydzień. Wówczas sklep postanowił rozdać aż trzy tytuły, które są dostępne od 1 do 9 stycznia do godziny 17:00 polskiego czasu. Są nimi kolejno Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition oraz Steep. Aby przypisać je bez żadnych opłat do swojego konta, wystarczy odwiedzić stronę główną sklepu Epic Games i odszukać sekcję z tytułami. W przyszły czwartek zostanie z kolei udostępniona produkcja For The King.

Gra zadebiutowała 19 kwietnia 2018 roku na komputerach osobistych, by rok później pojawić się także na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Jest to oryginalna hybryda gatunkowa opracowana przez niezależne studio IronOak Games. Akcja For The King toczy się w dość klasycznym świecie fantasy, w królestwie Fahrul. Po śmierci władcy krainę pochłonął totalny chaos, a królowej nie pozostało nic innego, jak jedynie poprosić o pomoc poddanych. Wówczas przejmujemy kontrolę nad grupą śmiałków, którzy postanawiają podjąć próbę sprostania wielkiemu niebezpieczeństwu. Wydarzenia obserwujemy tutaj z perspektywy izometrycznej, a naszym głównym zajęciem jest eksploracja – świat możemy jednak zwiedzić zarówno na piechotę, jak i na przykład łodzią. Po drodze rozprawiamy się z wszelkiego rodzaju przeciwnikami, zaś walki są rozgrywane w trybie turowym.